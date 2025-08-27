鹿児島市の人気そば店「蕎麦切り 爾今」と「慶蕎庵」を紹介。爾今では、隼人産車エビの天ぷらと北海道産そば粉を使った「天ぷらせいろ」が人気。慶蕎庵は週2日営業で、南阿蘇とえびの産のそば粉を使った「黒豚せいろ」が名物。どちらも夏バテ気味でも食べやすく、香りやのど越しにこだわった逸品。職人の情熱と技が光る、夏にぴったりのそばランチを特集。（詳しくは動画をご覧ください）