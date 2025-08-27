兵庫・淡路島の片側1車線の道路。バイクで走行中に目撃されたのは逆走車です。あわや正面衝突という場面を、間一髪で回避しました。目撃者は「もしかしたら死んでいたかもしれないと思うと、震えが止まりませんでした」と語りました。滋賀・大津市では、身勝手な運転が撮影されました。黄緑色の車が反対車線に大きくはみ出し、追い越していきました。センターラインは白の実線。ここは原則、右側にはみ出して通行してはいけない場