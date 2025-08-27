放置車両に見立てた車両をレッカー車で移動させる訓練＝２７日、横浜市磯子区首都直下地震を想定した道路啓開訓練が２７日、横浜市磯子区の首都高湾岸線高架下で行われた。人命救助や物資輸送のための緊急車両が通れるよう、放置車両などを移動させるなどした。訓練は、能登半島地震を受けて改正された道路法で道路啓開計画の策定が法定化されたことを踏まえ、首都高速道路と国土交通省横浜国道事務所が初めて企画。県や同市な