神村学園高等部の女子硬式野球部の男性監督が遠征先で酒気帯び運転を行い、摘発されていたことがわかりました。男性監督は現在、自宅待機となっていて学校は今月31日に保護者への説明会を開くということです。酒気帯び運転で摘発されたのは、神村学園高等部女子硬式野球部の50歳の男性監督です。神村学園によりますと、男性監督は今月23日の午前7時ごろ、遠征先の京都で女子硬式野球部の17人が乗ったマイクロバスを運転。宿舎