センサーカメラに映ったクマ＝２７日午前６時２０分ごろ（伊勢原市提供）伊勢原市内の大山ケーブルカー「大山ケーブル駅」（同市大山）付近で２７日午前６時２０分ごろ、クマ１頭の出没が確認された。当時は大山阿夫利神社秋季例大祭でみこしの「お下り」が行われており、出没情報を受けて周囲の安全が確認されるまで神の来臨を模した神幸行列が一時中断され、関係者約５０人が同駅付近で足止めされた。付近では１７日にもクマ