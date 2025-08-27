物価高を背景に「家庭菜園」や「市民農園」が注目されています。生きがいにもつながるという野菜作りの魅力に迫りました。 【写真を見る】物価高で人気高まる「家庭菜園」市民農園は空き区画わずか…楽しみの種をまきませんか？ 「家庭菜園を通じて人生を豊かに」そんな人に出会いました。 85歳の太田州保さんです。 太田州保さん「種をまいて、苗を育てる。子育てと一緒ね。一生懸命育てている」 家庭菜園歴40年以上のい