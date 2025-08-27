家電や金属をリサイクルする企業の熊本事業所が完成しました。 【写真を見る】『DOWAエコシステム』が熊本に新拠点半導体関連企業を顧客とした貴金属リサイクルも 宇城市松橋町に事業所を完成させたのは、資源のリサイクルの他、廃棄物処理や土壌処理する東京の「DOWAエコシステム」です。 事業所では、鉄以外の金属や小型家電・プラスチックなどを分別処理して、リサイクルします。 今年10月からの稼働を目指し、年内には、