俳優・可知靖之さんが、老衰のため、7月10日に死去していたことが明らかになった。91歳。27日、所属していた劇団俳優座が公式サイトで発表した。【写真】老衰で死去した可知靖之さん同劇団は【訃報】として、「可知 靖之（かち やすゆき）2025年7月10日 老衰の為91歳で逝去」と伝え、「生前のご厚誼を深謝いたし謹んでご報告申し上げます」「また本来であれば早速申し上げるべきところ ご通知が遅れましたこと 何卒ご容赦い