２６日、ＪＵＮＯの運用制御室で、物理データの取得成功を祝う研究者ら。（江門＝新華社配信／劉悦湘）【新華社江門8月27日】中国広東省江門市の江門ニュートリノ実験施設(JUNO)で26日、液体シンチレータ2万トンが注入され、データ取得が正式に始まった。JUNOは十数年の準備・建設期間を経て、世界で初めて稼働した超大型・超高精度のニュートリノ専用科学装置となった。ＪＵＮＯが２４日に検出した原子炉ニュートリノ事例。