メ～テレ（名古屋テレビ） 18歳未満の女性のわいせつな動画をラオスで撮影したなどとして、名古屋市の65歳の男が逮捕されました。 児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕されたのは中川区の無職宇治和彦容疑者（65）です。 警察によりますと宇治容疑者は今年3月ごろラオスのホテルで現地の女性が18歳に満たない児童であることを知りながらわいせつな動画を撮影した疑いが持たれています。 調べに対し宇治容疑者は黙