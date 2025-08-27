心配なの病院からの手紙に呆然…不妊治療の末に授かった3歳娘と血が繋がっていなかった？／うちの子、誰の子？ もしもわが子が取り違え子だったら（1）3年間大切に育てた愛娘とは、血がつながっていなかった…。夫であるタイチと共に、愛娘・サクラちゃんを育て幸せに暮らすサキ。けれど、サクラちゃんが3歳のある日、病院から届いた手紙によって幸せな日常が一変します。それは、長く不妊治療を続けていたサキが体外受精を受けた