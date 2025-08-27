◆楽天―ソフトバンク（27日、秋田）ソフトバンクの今宮健太内野手（34）が、通算400犠打を達成した。プロ野球4人目。1点リードの4回無死一塁。2球目をしっかり捕手の前へ転がして、犠打を成功させた。球場では400犠打を知らせるアナウンスがあり、ベンチに引き揚げた際にはナインから祝福された。ドラフト1位で2010年に入団し、今季が16年目。400犠打と100本塁打をマークしたのはプロ野球史上初となった。26日の同戦（弘