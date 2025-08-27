30代のAさん夫婦は長年子どもを望んでいましたが、なかなか恵まれませんでした。不妊治療を経てAさんの妻は待望の妊娠します。やっと妊娠できたことに夫婦で喜びを感じていましたが、ある日妻から出血があったと連絡が。ふたりで病院を受診すると、流産をしていることがわかりました。【写真】「両親は日本人なのに…私だけハーフ顔」54歳で私を産んだ母の秘密Aさんはよくあることとは知っていたものの、まさか妻がなるとは思わ