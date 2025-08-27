俳優の水川あさみが42歳の誕生日を迎えたことを報告し、芸能界やファンから祝福が寄せられている。【映像】水川あさみと窪田正孝のロンドンでの夫婦ショット2019年9月、俳優の窪田正孝（37）との結婚を発表した水川。お互いのInstagramでは、仲睦まじい夫婦の様子をたびたび見せており、水川が40歳の誕生日を報告した投稿では、窪田からプレゼントされたというひまわりの花束の写真をアップしていた。2025年2月にはファッショ