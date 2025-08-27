この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第4話をごらんください。 女性が食事の後にいつもトイレにこもっているという問句さん。店員の坂本さんを捕まえ、トイレまで連れて行きますが、汚れている様子はありませんでした