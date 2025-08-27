フェンシングの男子フルーレ代表でパリ五輪金メダリストの松山恭助が２７日、インスタグラムを更新。フェンシング女子エペでポーランド代表経験もあるイェグリンスカ・アレクサンドラとの結婚を発表した。松山はドレス姿の妻との２ショットやキスする写真を添え、「本日、かねてよりお付き合いしていた方と入籍致しました。どんな時も常に寄り添ってくれる、信頼できる心強いパートナーです」と報告。「国際結婚ということなの