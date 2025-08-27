県内の小学生と中学生の数は今年5月時点の国の調査でいずれも統計開始以来最少となっていることが分かりました。少子化が背景にあります。文部科学省が毎年行っている「学校基本調査」の速報値がきょう発表されました。県内の今年5月1日時点の小学生は4万4256人で、昨年度から940人減って17年連続の減少となりました。また中学生は2万3783人で昨年度から675人減って11年連続の減少です。小学生・中学生ともに1948年の統計開始以来