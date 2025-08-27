子どもたちの元気な姿が学び舎に戻ってきました。富山市などの公立小中学校で、きょうから2学期が始まりました。夏休みの宿題や自由研究を抱えて元気に登校する子どもたち。富山市の奥田北小学校のけさの登校風景です。男の子「学校までの地図。作りたいからって」この1年生の男の子は家から学校までの通学路にある地図記号を調べ、絵にまとめました。男の子「地図頑張って作れたぞ！」また2年生の女の子は。女の子「テニスの大会