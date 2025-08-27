¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¢¿¹Àî¥¸¥ç¡¼¥¸»á¤¬27Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿ÆÂ²¤¬µÞÀÂ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿BS10¤ÎËã¿ýÂÐ¶ÉÈÖÁÈ¡ÖËã¿ý¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼BS10¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×À¸ÊüÁ÷¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¿¹Àî»á¤ÏºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¡¼Japanext CUP¡×¤Î½éÂå²¦¼Ô¤Ë¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¿ý»Î¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¿ý»Î¤é¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ½Ð¾ì¼Ô32Ì¾¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Æ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½ÁªD¥Ö¥í¥Ã¥¯8²óÀï¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿