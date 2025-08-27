²Æ¤ÎÂçËÁ¸±¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂêÍèÇ¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ç¸«¾å°¦(24)¤È¤È¤â¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¾åºä¼ùÎ¤(20)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹Ô¤­¤¿¤¤¤È¤³¤íÁ´Éô¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ËÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢»Ð¤È²Æ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£»Ð¤È²Æ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤ò³Ú¤·¤à¾åºä¼ùÎ¤¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àjuri_kosaka¤è¤ê¡Ë»Ð¤È²Æ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤ò³Ú¤·¤à¾åºä¼ùÎ¤¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àjuri_kos