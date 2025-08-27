タレントの鈴木奈々（37）が27日、自身のインスタグラムを更新。タレントの加藤綾菜（37）、タレントの蒼井そらとの3ショットを公開した。「加藤綾菜ちゃんと蒼井そらさんとコメダ珈琲でお茶しました」とつづった鈴木。顔を寄せ合う3ショットを公開した。「蒼井そらさんとこの間バラエティー番組で一緒になってお友達になりました」と蒼井と知り合ったきっかけも明かした。フォロワーからは「3人かわいい」「3人ともステキ