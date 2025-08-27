２７日のソフトバンク戦（秋田・こまち）が５回を終えて試合が成立し、初めて同一年に東北６県で試合を開催した。本拠地の宮城・仙台市の楽天モバイルパーク宮城に加え、５月２０日に岩手・盛岡市のきたぎんボールパーク、６月５日に福島・郡山市のヨーク開成山スタジアム、６月１０日に山形市のきらやかスタジアム、８月２６日に青森・弘前市のはるか夢球場でそれぞれ実施。この日の秋田市・こまちスタジアムで全６県がそろった