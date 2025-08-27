◇パ・リーグロッテ―オリックス（2025年8月27日ほっともっとフィールド神戸）ロッテのドラフト1位ルーキー西川が今季7度目の猛打賞をマークした。初回無死一塁から右前打を放つと、続く2回にも1死一塁から右前打。4回の第3打席はバットを折られながらも遊撃内野安打で3打数3安打とした。ルーキーイヤーの猛打賞は球団では1955年の榎本喜八の11度が最多で、7度は69年の有藤通世、86年の古川真一、97年の小坂誠に並ぶ5