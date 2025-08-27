後輩ボクサー・田中の写真に反応ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日、自身のXに驚きを記した。井上が反応したのは、大橋ジムの後輩ボクサー・田中湧也の投稿だ。21日、54キロ契約の8回戦でリュー・チェン（中国）に4回TKO勝ちしている。田中は、試合前の控室でバンテージを巻いている写真を投稿。この横顔が、井上にそっくりだった。井上は投稿を引用する形で「一瞬俺がバンテージ巻