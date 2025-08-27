お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」中田敦彦の妻で、タレントの福田萌が、藤森慎吾夫妻と米ハワイでのショットを披露した。福田は２７日までにインスタグラムを更新し、「先日、ハワイで行われた藤森さんの結婚式に家族で出席してきました（写真のお顔出しは藤森さんに許可を得ています。）」と報告。「発光してる！？と思うほどにとても美しく、さらに気取らない性格の奥様を一気に大好きになってしまった！そして娘さん