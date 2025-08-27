お笑いコンビ「ますだおかだ」の増田英彦が２７日、大阪・読売テレビ「かんさい情報ネットｔｅｎ．」に出演し、兵庫・神戸市内のマンションで起こった殺人事件について言及した。今月２０日、神戸市内のマンション内で片山恵さんが襲われ、上半身に複数の刺し傷を負い死亡した。警察は同月２２日、東京・奥多摩町で谷本将志容疑者を殺人の疑いで逮捕。警察の調べに対し谷本容疑者は「全く知らない人。殺意をもっていたかはわか