◆バレーボール世界選手権第６日（２７日、タイ・バンコクほか）１次リーグＨ組で世界ランク４位の日本は同８位で大会２連覇中のセルビアと対戦。第１セットは石川真佑主将、対角に佐藤淑乃、和田由紀子、セッター関菜々巳、ミドルブロッカー島村春世、宮部藍梨、リベロは小島満菜美が先発した。序盤から石川のレフトからのスパイクで得点を重ね、１５―１３からは和田のバックセンターからのスパイクも決まった。２２―１６