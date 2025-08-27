愛知県などで教員らが女子児童を盗撮し、交流サイト（SNS）のグループチャットで画像を共有したとして起訴された事件を受け、札幌市教育委員会は27日、市内の幼稚園や小中高校の教職員に対し、私用のスマートフォンやタブレットの教室などへの持ち込みを原則禁止する方針を固めた。近く学校や園に通知する。市教委によると、教室のほかプールや体育館など、生徒らが活動する場所が禁止の対象。授業で使う場合は校長の許可を必