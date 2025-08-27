お笑いトリオ「３時のヒロイン」が２７日、大阪市内でディズニー映画「シャッフル・フライデー」（ニーシャ・ガナトラ監督、９月５日公開）特別試写会の舞台あいさつに登場した。本作は、ある金曜日に入れ替わってしまった４人家族の、それぞれの心情を描いたハートフルコメディー。“海外ドラマあるある”風ネタを披露した３人。今作の魅力について、かなでは「とにかく私たちが大好きな海外ドラマ感が満載で、すごい笑えます