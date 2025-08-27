県は8月27日、南海トラフ地震の発生を想定した災害対策本部の運営訓練を行いました。応援に入る予定の富山県や岩手県の職員との連携を確認しました。 【写真を見る】南海トラフ地震の発生を想定した災害対策本部の運営訓練の様子 約7000人が参加した訓練は南海トラフ地震が起きてから24時間が経過した想定で行われました。知事をトップとする本部員会議では最大10メートルの津波を観測したなどの被災状況の報告を共有し、