今月8日の大雨で被害を受けた鹿児島県の霧島市では、27日も厳しい暑さの中、復旧作業が続いています。しかし、復旧を後押しするボランティアはお盆明け以降、足りない状況が続いています。 霧島市は27日も30度を上回り、厳しい暑さとなりました。 裏山が崩れて土砂が流れ込んだこちらの住宅では、10人ほどのボランティアが床下の泥をかき出すなど、復旧作業に汗を流していました。 （ボランティア）「きついです」 （ボランテ