今月9日、腎臓がんにより61歳で亡くなったロックシンガー「NoB」こと山田信夫さんのファンミーティング「NoB Fan Meeting【NoBを見送る会】〜本拠地東京赤坂Roman編〜」が9月7日、同所で開催されることが27日、分かった。公式サイトが発表した。公式サイトは「追悼公演に先駆けて、NoBの縁の地でファンミーティングを開催いたします。第一弾として、東京編・大阪編の情報のお知らせ」とし、9月7日の東京開催と、同21日大阪Sound