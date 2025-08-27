INORANがニューアルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』（9月24日発売）から、リード曲「Determine」の先行配信をスタート。あわせて同曲のミュージックビデオを公開した。アルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』は2007年発表の4thアルバム『ニライカナイ』のリレコーディング作品。リード曲「Determine」もまた、オリジナル版の面影を残しつつ現代版へとアップデートしたものが先行配信されている。今作MVは初タッグとなる若手映像