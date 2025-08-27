夏休みも今月で終わりますが、小中学生の皆さんは宿題は進んでいるでしょうか？鹿児島市の維新ふるさと館で27日、子どもたちの宿題を手助けするイベントが開かれました。 （レポーター）「『自由研究、歴史の質問受け付けます』ということで、早速いってみましょう」 鹿児島市の維新ふるさと館です。夏休みの宿題の手助けになればと、歴史の疑問に答えるイベントを開きました。 「推しは勝海舟」と話す中学1年の坂