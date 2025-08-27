秋田朝日放送 三菱商事の洋上委風力発電からの撤退表明について秋田県の鈴木知事は「大変な衝撃をもって受け止めている」と話しました。 【鈴木知事】 「まずは極めて残念かつ極めて遺憾であると思っております。よもや撤退ということはないだろうと思っておりましたので、大変な衝撃をもって受け止めております。この経済波及効果を県内にもたらしましょうと挑戦を促してきた立場であります。その影響というのは極めて大