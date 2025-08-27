27日午前9時20分ごろ、千葉県船橋市のJR総武線船橋駅構内で、ホームに上がる階段の天井からつり下げられていた重さ約800グラムの看板が落下した。JR東日本千葉支社によると、駅利用者にぶつかったなどの報告はない。留め具の経年劣化が原因とみられるという。看板は階段の上り通行側であることを示す直径40センチ、厚さ5ミリ程度のアクリル製で、高さ約2.9メートルの位置にあった。設置時期は不明といい、今回の落下を受け駅構