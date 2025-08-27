syudouが、今年5月31日に日本武道館で開催した＜syudou Live 2025「美学」＞のBlu-ray映像作品を発売することが決定した。本作はライブ本編のほか、アンコール全曲、さらには武道館公演に向けたリハーサルや当日の様子に密着したドキュメンタリー映像も収録された完全版となっている。受注生産限定での販売で、予約は11月16日(日)までsyudouのオフィシャルグッズストアで受け付けしている。また9月21日(日)までに予約すると早期予