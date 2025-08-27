記者会見する赤沢経済再生相＝27日午後、内閣府赤沢亮正経済再生担当相は27日の記者会見で、28〜30日の日程で訪米し、関税協議に臨むと明らかにした。相互関税の負担を軽減する特例措置と自動車関税引き下げに関する大統領令を早期に出すよう米側に念押しする。赤沢氏は「日米合意の誠実かつ速やかな実施が重要だ」と強調した。日米は7月22日に相互関税と自動車関税を15％にそれぞれ下げることで合意。8月7日には相互関税の負