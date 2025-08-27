政府は使用済み太陽光パネルのリサイクル義務化を断念する方針を固めた。誰が費用を負担するのかまとまらなかった。代替策としてリサイクル実施状況の報告を大規模発電事業者に義務付ける制度の創設を検討。関係者が27日明らかにした。