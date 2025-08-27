大分県の防災会議が県庁で開かれ、能登半島地震などを踏まえた地域防災計画の修正案が承認されました。 ◆佐藤樹一郎知事「ことしも各地で災害が発生している。国の計画修正などを受けた県の地域防災計画の修正案について意見をたまわりたい」 27日の会議には行政や民間企業など関係機関からおよそ60人が出席。2024年1月の能登半島地震や国の防災基本計画の修正などを反映した地域防災計画の案が承認されました。 新たな計画に