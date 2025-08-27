秋田朝日放送 秋田市の聖霊女子短期大学が４年制大学への移行を目指し国に申請を行う方針であることが分かりました。２０２８年４月の開学を目指しています。 聖霊女子短期大学は高校や住民、企業などとともに秋田の高校生が学びたい大学の設置を目指すプロジェクトを進めてきました。地域とともに創る大学として２０２８年に４年制大学の仮称「グローバル・マネジメント科学大学」をスタートさせる方針です。