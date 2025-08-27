チャンネル登録者129万超の原宿系YouTuber・しなこさんが2025年8月27日にXで、前日の26日に突如として下まぶた周辺が腫れたことについて、「クインケ浮腫」という病名だったと報告した。じんましんの一種とされている。「30分とかでブワーって腫れてびっくりした」しなこさんは26日に、両側の涙袋周辺の皮膚が赤く腫れあがった自身の動画をTikTokで公開しながら「MV撮影してたらいきなり目が腫れて今これ」と明かした。Xでも同様に