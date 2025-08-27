個性はあるけどクセはない！誰が買っても納得の走りと使い勝手 ルノーのコンパクトSUV、キャプチャーが新型になりました。といってもマイナーチェンジとのこと。でもじっくり変更点を見ると……フルモデルチェンジ並に変わっています。デザインはまるで別グルマのよう！さらに新たなパワートレインのマイルドハイブリッドも追加されています。今回はイタフラ車大好き、ジャーナリストの嶋田智之さんに試乗してもらいました。