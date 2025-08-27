九州電力・川内原子力発電所の1号機と2号機について、住民らが国に対し、設置許可の取り消しを求めた裁判で、福岡高裁は27日、住民側の控訴を棄却しました。訴えを起こしているのは、鹿児島や福岡などに住む29人です。鹿児島県の川内原発1号機と2号機をめぐっては、国の原子力規制委員会が福島第一原発の事故後に定められた新しい規制基準に適合するかを審査し、2014年に設置許可を出しました。住民側はこの時、規制委員会が用いた