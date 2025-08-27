秋田朝日放送 秋田県内を襲った記録的な大雨から１週間、秋田内陸線は一部で区間運休が続いています。現場では今も大きな被害の爪痕が残る中、一日も早い復旧をめざしています。 【秋田内陸縦貫鉄道・長峰英雄社長】 「現場で現実にみると本当に被害の大きさを実感しました。実際のところ、いつ復旧できるんだろうというようなことも思いました」 ６月に就任したばかりの秋田内陸縦貫鉄道の長峰社長は被害現場を視察した