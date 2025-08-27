お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が25日深夜放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）の“呼び名”を訂正する場面があった。この日出演した西野は、大悟に“クレーム”があるという。それは21年1月放送のフジテレビ「華丸大吉＆千鳥のテッパンいただきます!」で共演した際のエピソード。西野は企画でクラウドファンディングの基本を伝授したが、そこで大悟