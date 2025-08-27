秋田朝日放送 元同僚女性にストーカー行為をした罪と虚偽の通報で消防の業務を妨害した罪に問われている元秋田県警警視の初公判が開かれ、被告は起訴内容を認めました。 起訴状などによりますと、伊藤幸広被告（６０）は秋田県警本部の教養課長として勤務していた去年＝２０２４年、元同僚の女性につきまといなどを繰り返したとしてストーカー規制法違反の罪と、去年８月女性が住んでいたマンショ