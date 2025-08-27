日本サッカー協会(JFA)審判委員会は27日、都内でメディア向けレフェリーブリーフィングを開催した。報道陣からはJ1第24節の東京ヴェルディ対FC町田ゼルビアで町田FWオ・セフンが相手DF谷口栄斗の腹部を膝で蹴ったようにも見えた事象についての質問があり、佐藤隆治JFA審判マネジャーはVARの運用に課題があったことを示した。この試合の後半35分、町田のCKでDF岡村大八がヘディングシュートを放ったがクロスバーをかすめてゴー