奈良クラブは27日、トップチームに所属するFW百田真登の交通事故を報告した。クラブ公式サイトによると、事故が起きたのは27日の午後2時半頃で、場所は奈良県三郷町内。信号のない交差点内で、左方向から飛び出してきた車の車体正面と、百田の運転する乗用車の車体左側が接触した。事故発生後は速やかに警察や関係各所に連絡し、対応を行ったという。両者に大きな怪我はない。クラブは「ご迷惑をおかけしました皆様に深く