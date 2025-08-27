SEKAI NO OWARIが9月3日、両A面シングル「琥珀／図鑑」をリリースする。リリース前夜となる9月2日20時からSEKAI NO OWARI各オフィシャルSNSにて視聴可能なWebラジオ放送が決定した。このWEBラジオは、先に開催された＜FANCLUBE TOUR2025「INSTANT RADIO」＞を彷彿とさせ、SEKAI NO OWARIメンバー4名が登場予定だ。今回もリスナー参加型の募集企画が予定されており、『Fukaseの名言図鑑』と題して、“Fukaseが言ってそうな名言”の